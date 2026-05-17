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Tiroteo en zona rural de México dejó 10 muertos, entre ellos una menor

De las diez víctimas, seis eran integrantes de una familia. Fueron seis hombres, tres mujeres y una menor de edad que se encontraban en una casa.

Foto: AFP, archivo.

Foto: AFP, archivo.

Un nuevo ataque armado en México causó 10 muertos en una zona rural del centro del país, informó el domingo el gobierno del estado de Puebla.

Debido al tiroteo murieron seis hombres, tres mujeres y una menor de edad que se encontraban en una casa del municipio de Tehuitzingo, a unos 200 kilómetros de Ciudad de México, detalló la secretaría de Seguridad local en un comunicado.

La fiscalía estatal añadió que nueve personas murieron en el lugar "por proyectil de arma de fuego" y una mujer falleció mientras era trasladada a un hospital.

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"Tenemos como linea de investigación que fue un tema familiar", dijo la fiscal del estado de Puebla, Idamis Pastor.

Las autoridades no dieron más detalles sobre el motivo del crimen.

Pastor precisó que de las diez víctimas seis eran integrantes de una familia y cuatro más eran "trabajadores".

Soldados, guardias nacionales y policías estatales fueron desplegados en la región "para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables", añadió la secretaría de Seguridad.

FUENTE: AFP.

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