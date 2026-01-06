RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO DEL ROBO

Tirándolas por encima del alambrado, así robaron garrafas de una planta de supergás

Varios delincuentes llegaron en moto, treparon el alambrado y desde adentro de la planta arrojaron cinco garrafas. Amenazaron al guardia de seguridad que salió a detenerlos y huyeron.

Robo-garrafas-Megal-6-de-enero-video-de-la-empresa

Cuatro delincuentes robaron cinco garrafas en la pasada medianoche desde el interior de la planta de Megal, ubicada en el final del Bulevar José Batlle y Ordóñez, pasando camino Lecocq.

Los ladrones llegaron en moto, treparon el alambrado, entraron a la planta y robaron las garrafas de un camión que estaba allí estacionado, cerca de la reja.

El guardia de seguridad vio lo que pasaba y se acercó para intentar disuadir a los delincuentes, pero uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y así lograron escapar con las garrafas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Bomberos trabaja en incendio en Malvín Norte.
Bomberos combatió incendio de campo en Malvín Norte, mientras vecinos pidieron a la IMM que limpie el lugar

El robo ocurrió a las 00:22 de este martes 6 de enero y todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la empresa.

video
