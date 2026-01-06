Tirándolas por encima del alambrado, así robaron garrafas de una planta de supergás

Cuatro delincuentes robaron cinco garrafas en la pasada medianoche desde el interior de la planta de Megal, ubicada en el final del Bulevar José Batlle y Ordóñez, pasando camino Lecocq.

Los ladrones llegaron en moto, treparon el alambrado, entraron a la planta y robaron las garrafas de un camión que estaba allí estacionado, cerca de la reja.

El guardia de seguridad vio lo que pasaba y se acercó para intentar disuadir a los delincuentes, pero uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y así lograron escapar con las garrafas.

El robo ocurrió a las 00:22 de este martes 6 de enero y todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la empresa.

