Tiempo inestable con abundante nubosidad, tormentas y lluvias aisladas

Según el pronóstico de Nubel Cisneros el sábado comenzó fresco con cielo nublado e irá desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El domingo la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las costas este y sureste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde continuará fresca en el sur y este y templada en el resto del país, con disminución de nubosidad y humedad.

Seguí leyendo "Es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas", adelantó Nubel Cisneros

El lunes comienza frío con cielo ligeramente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado en el sur y este cálido en el resto del país con cielo escasamente nublado.

El martes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Temperaturas extremas previstas para el sábado

Zona Norte: máxima 21º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 12º

Zona Este: máxima 16º y mínima 12º

Zona Oeste: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 14º