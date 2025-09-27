RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico nubel cisneros

Tiempo inestable con abundante nubosidad, tormentas y lluvias aisladas

El domingo la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las costas este y sureste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

pronostico-nuboso.jpg

Según el pronóstico de Nubel Cisneros el sábado comenzó fresco con cielo nublado e irá desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El domingo la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las costas este y sureste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde continuará fresca en el sur y este y templada en el resto del país, con disminución de nubosidad y humedad.

es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas, adelanto nubel cisneros
Seguí leyendo

"Es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas", adelantó Nubel Cisneros

El lunes comienza frío con cielo ligeramente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado en el sur y este cálido en el resto del país con cielo escasamente nublado.

El martes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Temperaturas extremas previstas para el sábado

Zona Norte: máxima 21º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 12º

Zona Este: máxima 16º y mínima 12º

Zona Oeste: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. El Pelón es llevado ante el fiscal en Ciudad de la Costa este viernes.
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado
Müller y Blanes

Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
Policiales

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años
Álvaro Danza y Federico Martiarena 

Operaron al presidente y al gerente de ASSE luego del accidente que sufrieron en ruta 8

Te puede interesar

Imputaron a El Pelón por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
El Pelón había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE

"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
Tiempo inestable con abundante nubosidad, tormentas y lluvias aisladas
pronóstico nubel cisneros

Tiempo inestable con abundante nubosidad, tormentas y lluvias aisladas

Dejá tu comentario