RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que podrán registrarse olas de calor que duren muchos días, sofocantes y que "es muy probable que caigan récords de temperaturas máximas en el país".

ola-de-calor-playa-mar-

"No nos olvidemos que tuvimos en este invierno las olas de frío más extensas que se han dado en los últimos 40 años. Tuvimos casi ocho días de frío continuo. Es muy probable que en este verano tengamos olas de calor que duren muchos días, que sean sofocantes y es muy probable que caigan récords de temperaturas máximas en el país".

Según dijo, se registrarán tormentas de verano de corta duración.

pit-cnt resolvio paro nacional parcial para octubre en reclamo por cambios en el presupuesto
Seguí leyendo

PIT-CNT resolvió paro nacional parcial para octubre en reclamo por cambios en el Presupuesto

Para este sábado, el meteorólogo indicó que en horas de la madrugada se desplazará un frente frío por la región. "A no asustarse porque sí es cierto que sobre territorio argentino va a generar tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes. Cuando llegue a nuestro territorio vamos a tener tormentas de menor intensidad; es de rápido pasaje, las tormentas se van a dar mañana de mañana, fundamentalmente en la zona oeste y sur, luego se van a estar trasladando al resto del territorio".

Cisneros indicó que el episodio será de corto pasaje.

En la tarde habrá mejoras, quedando solo algunas lloviznas y descenso de la temperatura. "La temperatura para el día domingo va a ser más elevada que la del sábado. Acá en el capital 16°-17°".

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las dos de la tarde de este jueves en Florida.
PERSECUCIÓN DE POLICÍA CAMINERA

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho, ocurrió en la zona de Buceo
Müller y Blanes

Un trabajador se amputó un dedo y se lesionó otros dos en un accidente laboral en Parque Rodó
INTERNADOS EN OBSERVACIÓN

El presidente de ASSE Álvaro Danza y el gerente general sufrieron un accidente de tránsito en ruta 8
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado

Te puede interesar

Imputaron a El Pelón por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
El Pelón había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE

"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes video
INFORME ESPECIAL

Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes

Dejá tu comentario