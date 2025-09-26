"Es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que es muy probable que en verano tengamos olas de calor extensas.

"No nos olvidemos que tuvimos en este invierno las olas de frío más extensas que se han dado en los últimos 40 años. Tuvimos casi ocho días de frío continuo. Es muy probable que en este verano tengamos olas de calor que duren muchos días, que sean sofocantes y es muy probable que caigan récords de temperaturas máximas en el país".

Para este sábado, el meteorólogo indicó que en horas de la madrugada se desplazará un frente frío por la región. "A no asustarse porque sí es cierto que sobre territorio argentino va a generar tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes. Cuando llegue a nuestro territorio vamos a tener tormentas de menor intensidad; es de rápido pasaje, las tormentas se van a dar mañana de mañana, fundamentalmente en la zona oeste y sur, luego se van a estar trasladando al resto del territorio".

Cisneros indicó que el episodio será de corto pasaje.

En la tarde habrá mejoras, quedando solo algunas lloviznas y descenso de la temperatura. "La temperatura para el día domingo va a ser más elevada que la del sábado. Acá en el capital 16°-17°".