Tiempo estable hasta el viernes, de fresco a cálido y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el viernes inclusive, con tardes cálidas pero mañanas y noches más frescas. El fin de semana desmejora.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca, con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas sur y este. La tarde seguirá templada a cálida con buena presencia de Sol, permaneciendo fresco en la noche.

El jueves se presentara fresco en la mañana, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a ligeramente caluroso y cielo escasamente nublado.

El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. La tarde estará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche. Miércoles 25 Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º Jueves 26 Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º Viernes 27 Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º Zona Sur: máxima 28º y mínima 168º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º

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