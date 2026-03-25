Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el viernes inclusive, con tardes cálidas pero mañanas y noches más frescas. El fin de semana desmejora.
Tiempo estable hasta el viernes, de fresco a cálido y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el viernes inclusive, con tardes cálidas pero mañanas y noches más frescas. El fin de semana desmejora. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca, con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas sur y este. La tarde seguirá templada a cálida con buena presencia de Sol, permaneciendo fresco en la noche.
El jueves se presentara fresco en la mañana, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente cálido a ligeramente caluroso y cielo escasamente nublado.
Tiempo estable, sin lluvias; fresco de mañana y cálido de tarde: el informe de Nubel Cisneros
El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. La tarde estará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche.
Miércoles 25
Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º
Jueves 26
Zona Norte: máxima 30º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º
Viernes 27
Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 168º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º
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