Tiempo caluroso y pesado de tarde, con posibles lluvias aisladas en algunas zonas del país

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso y pesado, con temperaturas máximas por encima de 30º. Luego desmejora con lluvias aisladas que se pueden extender a la mañana del viernes.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte.
El viernes tendremos una mañana templada aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El sábado la mañana se presentará templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo templado en la noche.
Jueves 15
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º
Viernes 16
Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º
Sábado 17
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º
