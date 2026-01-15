RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo caluroso y pesado de tarde, con posibles lluvias aisladas en algunas zonas del país

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso y pesado, con temperaturas máximas por encima de 30º. Luego desmejora con lluvias aisladas que se pueden extender a la mañana del viernes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con pasaje de abundante nubosidad lo que puede generar algunas lluvias aisladas, principalmente en las zonas centro y norte.

El viernes tendremos una mañana templada aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Tiempo estable y caluroso. Foto: AFP
Sigue el tiempo caluroso y pesado de tarde, con elevadas sensaciones térmicas; el jueves desmejora

El sábado la mañana se presentará templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo templado en la noche.

Jueves 15

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º

Viernes 16

Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º

Sábado 17

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º

