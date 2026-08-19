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Testimonios en Día de la Lucha de las Personas en Situación de Calle: "Mi batalla es por mi hija"

"Se vive la injusticia social, el desprecio, la violencia", contó un hombre, que ahora salió de la calle y trabaja en un 24 horas.

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En el Día Internacional de la Lucha de las Personas en Situación de Calle, hubo una movilización en el centro de Montevideo.

Personas que pasaron por la calle dieron su testimonio y compartieron sobre la realidad que han atravesado a lo largo de sus vidas, y la motivación para salir.

"Estudiaba, trabajaba, tengo oficio, todo, pero hubo un momento que me superaron las deudas y ya está", contó un hombre. De oficio es electricista.

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Otro hombre, que ahora trabaja en un 24 horas, dijo que estuvo en la calle "muchos años, varias etapas, varios procesos" y lo definió como "cruel".

"Se vive la injusticia social, el desprecio, la violencia", añadió.

Otro hombre, uno de los fundadores de la primera cooperativa de personas en situación de calle, destacó la importancia del trabajo para salir de ese contexto. "Si no hubiese continuidad de trabajo, sería bastante complicado salir del sistema", indicó.

"Tengo 38, quedé en situación de calle por errores que cometí, pero me sirvió para encontrar un camino nuevo. A partir de ahí dejé la delincuencia, la droga y en el refugio encontré las ganas de salir adelante, para poder recuperar a mi hija", expresó una joven. "Mi lucha es por mi hija, para que tenga una mamá sana", aseguró.

Un hombre contó que en un refugió juntó "energía" para salir adelante.

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