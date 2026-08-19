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EXPECTATIVA

Paysandú se prepara con una hotelería casi colmada para la visita del papa León XIV, en noviembre

La llegada del sumo pontífice genera expectativa en el departamento y desde la Dirección de Turismo llevan adelante los preparativos para que los servicios no colapsen.

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El departamento de Paysandú se prepara para recibir al papa León XIV en su viaje apostólico por Uruguay.

El sumo pontífice llegará al departamento en el mes de noviembre, pero la hotelería está prácticamente colmada en la ciudad y también en Las Termas de Almirón y Guaviyú.

Según supo Subrayado, la comitiva del Vaticano estará en Paysandú el 4 de setiembre para concretar el lugar donde se celebrará la misa.

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El director de Turismo, Diego Torres, dijo a Subrayado que realizarán una mesa de migraciones para el mejor flujo de personas, sobre todo las que proceden de Entre Ríos.

"Sabemos que tenemos mucha demanda. Estamos en contacto con Colón con Salto ni hablar y también Río Negro", comentó.

Torres indicó que trabajan para reforzar las líneas de ómnibus en determinados horarios y que llevan adelante la situación con precaución para brindar las facilidades en Paysandú y que los servicios no se colapsen.

En lo que respecta a los alojamientos, hay unas 2.000 camas con los complejos termales y los alojamientos.

Por su parte, el empresario hotelero, Marcelo Romero manifestó que están muy felices por la visita de León XIV y que realizan todos los ajustes para que la hotelería y los restaurantes sean de lo mejor.

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