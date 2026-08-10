Terremoto de 7,4 sacudió Colombia: hay al menos 69 muertos y daños importantes

Foto: AFP. Sismo en Colombia el 10 de agosto de 2026.

Al menos 69 personas murieron en distintos lugares del oeste de Colombia por el fuerte terremoto que sacudió el país el lunes, informaron autoridades locales.

Según balances de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP en la región de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos.

El sismo ocurrió a las 07:34 locales (9:34 hora uruguaya) y tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones". Un video obtenido por un periodista de la AFP muestra un edificio caído en Quibdó, la capital de esa región.

"Muy duro, durísimo"

Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

"No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo", se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación.

"Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno", dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

"Nos dimos cuenta porque las lámparas iban y venían. Yo sentí, pero pensé que era un mareo mío porque a veces me dan mareos", dijo Ana Hernández, ama de casa de 66 años en la ciudad venezolana de Maracaibo.

Ofrecimiento de ayuda

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami.

La autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que brindará "todo el apoyo que requiera" Colombia.

También Israel ofreció ayuda, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del ultraderechista De la Espriella.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

"El temblor fue superfuerte", dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Galán aseguró a Blu Radio que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

FUENTE: AFP.