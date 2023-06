"Tengo claro que también pueden surgir otras cosas", dijo Marcelo Broli ante continuidad en la selección

Todo el país recuerda el momento cuando el técnico salió corriendo y gritando tras el silbato final del árbitro. "Ahora ya lo empecé a digerir un poco, sinceramente, la primera vez que lo vi me chocó un poco, pero fue lo que sentí. Fue un momento que exploté porque estaba muy tenso", recordó. Y añadió: "La tensión la liberé en el pitazo final antes no". El técnico calificó el Mundial como una competencia "que te tiene prendido fuego".

Consultado sobre su futuro, dijo que lo busca en su carrera es crecer y que tiene ideas para plantear en la reunión del próximo miércoles con la Asociación Uruguaya de Fútbol. "Tengo claro que también pueden surgir otras cosas y bueno, se verá. Voy a tomar una decisión en un lugar que yo entienda que voy a seguir creciendo, que voy a seguir mejorando", indicó. El entrenador no descarta poder seguir acompañando a los jóvenes futbolistas luego del título obtenido y reconoce que después de un proceso de selección, los futbolistas se van al exterior.

"Que sea un entrenador de proyección para la selección, me lo han dicho sí, pero no puedes estar en un lugar pensando llegar a otro. Lo que me interesa es lo que se proponga para hacer ahora", manifestó. Ante la posibilidad de volver a ser entrenador de clubes, señaló que no descarta la posibilidad en caso de que lo convoquen y destacó que le costó ser entrenador de la selección debido a la dinámica de los futbolistas entre su club y la selección, además de la preparación.