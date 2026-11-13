Tenencia ilegal: incautaron más de 200 aves autóctonas en operativo en Cerro Largo

La Brigada Departamental de Seguridad Rural de Cerro Largo en un trabajo conjunto incautó 230 ejemplares de aves autóctonas y sus respectivas jaulas.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda del barrio Prieto donde se incautaron más de 200 aves autóctonas de diversas especies, entre ellas cardenales y rey del monte, distribuidas en jaulas de distintos tamaños.

El Ministerio de Ambiente recibió una denuncia y personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Cerro Largo realizó una segunda inspección en una vivienda de la calle Antonio Casas, en barrio Planta Emisora.

En el lugar se labró acta de incautación a un hombre de 52 años por la tenencia en cautiverio de tres ejemplares autóctonos: dos rey del monte y un brasita de fuego.

Las últimas inspecciones se llevaron a cabo en simultáneo en viviendas ubicadas en las calles República Argentina, Carlos Araya y Villademoro, en barrio Collazo.

Allí se incautaron 26 ejemplares junto a sus jaulas: 24 aves autóctonas de distintas especies, entre ellas rey del monte, cardenal copete rojo, cardenal azul, brasita de fuego, reina mora y dorado, además de dos guacamayos.

Las 230 aves incautadas fueron derivadas al Bioparque de Melo.