DE 8 A 20 HORAS

Temporada de playas comenzará el 15 de noviembre con servicio de guardavidas en las 19 playas habilitadas

En la actualidad, la Intendencia de Montevideo está en el proceso de colocación de las casillas, algunas refaccionadas y otras nuevas. Las mismas cuentan con adaptaciones según algunos de los planteos de los trabajadores.

casilla-guardavidas-playa-montevideo-bandera-verde

El 15 de noviembre comenzará la temporada de playas en Montevideo. El departamento cuenta con 19 playas habilitadas, 9 en el este y 10 en el oeste, que contarán con presencia continua de guardavidas de 8 a 20 horas.

El asesor de Desarrollo Municipal, Claudio Visillac, destacó la cobertura del servicio en uno de los horarios más extensos del país. En la actualidad, la Intendencia de Montevideo está en el proceso de colocación de las casillas, algunas refaccionadas y otras nuevas.

Las casillas cuentan con adaptaciones según algunos de los planteos de los trabajadores, aseguró Visillac. En total, son 32 casillas en toda la costa montevideana. Cada playa puede tener una, dos o tres casillas, dependiendo de la extensión.

Visillac indicó que se trabaja para darle las mejores condiciones laborales a los guardavidas. Recordó además que habrá actividades disponibles en las playas de la Secretaría de Deporte y de los propios guardavidas.

