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70 AÑOS DE CANAL 10

Control Remoto y Alfonso Carbone

En el mundo, el videoclip lo era todo: MTV había convertido esos tres minutos de imagen y música en el formato estrella de una generación. Y en Uruguay, esa ventana se abría los domingos a las 13 horas por Canal 10.

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Hubo un tiempo en que los videoclips no vivían en el teléfono: había que esperarlos. Y en Uruguay, la cita era los domingos a la una, acá, en Canal 10. Hoy, en los 70 años del canal, recordamos Control Remoto y a su alma máter, Alfonso Carbone.

En el mundo, el videoclip lo era todo: MTV había convertido esos tres minutos de imagen y música en el formato estrella de una generación. Y en Uruguay, esa ventana se abría los domingos a las 13 horas por Canal 10: Control Remoto, el programa que desde 1989 y hasta mediados de los 90 trajo a nuestras pantallas lo último de la música internacional.

Al frente estaba Alfonso Carbone, un nombre clave de la cultura uruguaya de la salida de la dictadura. Había vivido en carne propia el auge del punk en Londres y, de regreso al país, se convirtió desde 1983 en uno de los grandes impulsores del resurgimiento del rock nacional: en la radio con ciclos como Ruta 66, en la televisión con Videoclips y Alternativa, y como productor del sello Orfeo, detrás de discos fundamentales de la movida como los compilados Graffiti o el "Tango que me hiciste mal" de Los Estómagos.

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Cuando desembarcó en el 10, Carbone lo tenía claro. "El material que recibimos es el mismo que recibe MTV de Estados Unidos", contaba en un reportaje de la época, y adelantaba la apuesta: un enfoque más informativo, aprovechando los mayores recursos técnicos de Canal 10. Presumía, además, de haber hecho el primer programa de videos de Latinoamérica, con estrenos que llegaban acá antes que a buena parte del continente.

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