Películas de acción, comedia, animación y terror llegan a la cartelera de cine en octubre

Te presentamos la cartelera de cine con los estrenos del mes de octubre, con variedad de películas de todos los géneros y para todas las edades.

En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado.

Estreno en Uruguay: 2 de octubre de 2025

Dirección: Oxide Chun Pang, Chi-Leung Lo

Reparto: Andy Lau, Wendy Zhang

Género: Acción

Embed - Catástrofe en el Aire I Tráiler Doblado

Cuando el Cielo se equivoca

En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Estreno en Uruguay: 16 de octubre de 2025

Dirección: Aziz Ansari

Reparto: Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer

Género: Comedia

Frankie y los monstruos

Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Frankie y los Monstruos es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.

Estreno en Uruguay: 16 de octubre de 2025

Dirección: Steve Hudson

Reparto: Asa Butterfield, Joel Fry, Alison Steadman

Género: Animación

Embed - Frankie Y Los Monstruos I Tráiler

Camina o muere

La esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King (The Long Walk/La larga marcha), y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega CAMINA O MUERE , un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?.

Estreno en Uruguay: 23 de octubre de 2025

Dirección: Francis Lawrence

Reparto: Charlie Plummer, Roman Griffin Davis, Ben Wang

Género: Terror

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una aventura épica y llena de acción que da continuidad a la popular serie de anime. Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo mandó matar. Mientras perdía el conocimiento, Pochita, la querida perra diabólica de Denji, impulsada por una motosierra, hizo un trato con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más mortal hasta la fecha, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Estreno en Uruguay: 23 de octubre de 2025

Dirección: Tatsuya Yoshihara

Reparto: Kikunosuke Toya, Shiori Izawa, Tomori Kusunoki, Shogo Sakata, Fairouz Ai, Reina Ueda.

Género: Animación