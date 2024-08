"Te queremos y te admiramos": las emotivas palabras de Moar y Charquero a Blanca Rodríguez

Seguí leyendo "Me voy plena": Blanca Rodríguez se despidió de Subrayado después de más de 34 años al frente del noticiero

Moar afirmó que ha sido "un día con muchas emociones para todos" en Canal 10. Le agradeció y recordó que hace "casi 20 años" que trabajan juntos. "Me enseñaste, me transmitiste, me brindaste mucha cosa. Lo mejor para ti. Te queremos y te admiramos", expresó.

Charquero agradeció el recibimiento en Subrayado. "Gracias por permitirme aprender y trabajar con una persona que, creo, a mucha gente le ha pasado de verla toda la vida en la televisión y ahora tener la chance de estar acá. Un placer por todo este tiempo recorrido", sumó el periodista.