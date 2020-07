"Te moriste porque la Policía te sacó del refugio en el que no tenías cupo"

“Las víctimas de frío son víctimas de la indiferencia y la negligencia de un sistema injusto que no protege de igual forma a la ciudadanía”, afirma el documento de Nitep.

El colectivo asegura que hay gente en situación de calle que quiere quedarse de manera voluntaria en los refugios, pero que no logra obtener un cupo para poder pernoctar.

Nitep exige participar en la fiscalización de la existencia y la administración de los cupos del Programa Calle que el Mides anunció que habían sido creados recientemente.

“Si de hecho se hubiera configurado la creación de 500 cupos adicionales para el Programa Calle y no se dejase fuera a nadie, como fue declarado por las autoridades, no se estaría constatando las situaciones con los compañeros vulnerables que están acaeciendo y el colectivo monitoreando”, afirma el colectivo.

“El fallecimiento de Gustavo, su enojo ante la impotencia que anticipa su propia muerte, sugieren que hay un accionar falaz e irresponsable por parte de lo que se comunica a la población”, dice la declaración.

Según Nitep, “esta forma de actuar en cuanto a las políticas públicas sociales, no es más que una nueva forma generacional del diseño de la pretensión y potestad punitiva del Estado”.

El colectivo reitera su rechazo a la Ley de Urgente Consideración por entienden que endurece aun más la Ley de faltas y criminaliza la pobreza.

“Por una sociedad que abrace y no que expulse”, finaliza Nitep.

COMPAÑERO

Una persona que conoció a Gustavo Castro publicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

Recordó una actividad que compartieron en la Facultad de Psicología en busca de generar empatía con las personas en situación de calle.

“Es de mis mejores recuerdos tuyos, sin duda más feliz que cuando vi que la Policía te pegaba para llevarte preso de una 5K del INJU en la que andabas por ahí, en la que me gritaste desde el patrullero que estabas bien y que no me preocupara”, afirma el usuario Andresito Alba.

“No entendíamos cómo podía ser que te hubieran desvinculado de nuevo el sistema de refugios en pleno frío, varias veces, porque cómo carajo ibas a saber cómo comportarte, si en tu vida las instituciones te soltaron la mano tantas veces, tan desde el inicio”, agrega.

“No sé cómo voy a resistir imaginar que anoche te moriste porque la Policía te sacó del refugio en el que no tenías cupo y te dejó en la calle en plena alerta naranja. No sabía que tenías casi mi edad. Hoy le dije a tres personas distintas que seguro no eras vos el Gustavo que había muerto, porque hacía rato que no te veía en la vuelta, porque eras demasiado mimoso para pelearte con la Policía para no morirte de frío, porque la prensa hablaba de un hombre adulto y vos eras Gustavito, eras un gurí. Y mirá vos. Ojalá de alguna forma supieras que de verdad, de corazón, lloro tu muerte loco. Te abrazo”, finaliza la carta.