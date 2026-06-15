El programa Más Barrio comienza en Las Piedras este lunes con una intervención inicial

El programa Más Barrio, impulsado por el gobierno, comenzó a implementarse el pasado 23 de abril en la zona de Los Palomares de Cerro Norte, y ahora inicia una nueva etapa en el barrio Corfrisa de Las Piedras, en Canelones.

La iniciativa, coordinada principalmente por los Ministerios del Interior y de Vivienda, busca intervenir de forma integral en barrios con altos niveles de vulnerabilidad social, problemas habitacionales y situaciones de violencia e inseguridad.

El plan apuesta al trabajo directo con la comunidad y a una presencia sostenida del Estado en el territorio. Para ello, prevé relevamientos casa por casa para identificar necesidades, así como mejoras de infraestructura, iluminación, limpieza, apoyo para refacciones habitacionales y recuperación de plazas y espacios públicos.

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Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre distintos organismos públicos, entre ellos OSE, UTE, Antel, ministerios e intendencias.

Durante los primeros días de trabajo en Las Piedras, el objetivo será agilizar el procesamiento de la información del censo y realizar pruebas de conectividad y funcionamiento de las tabletas que utilizarán los equipos de campo, informó Presidencia de la República.

Posteriormente, el relevamiento se efectuará mediante formularios electrónicos y, en una segunda etapa, en formato papel.

El equipo está integrado por personal del Ministerio del Interior, técnicos del Ministerio de Vivienda, censistas y supervisores del Ministerio de Desarrollo Social, además de representantes de los demás organismos participantes.

El programa prevé continuar en los próximos meses en barrios de Maldonado, Durazno y Rivera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y fortalecer la presencia estatal en las zonas más vulnerables e inseguras del país.