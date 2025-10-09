Taxi fue embestido por camioneta en ruta 6: una pasajera de 77 años murió y un hombre de 85 resultó lesionado

Una mujer de 77 años murió tras sufrir un siniestro en el taxi en el que se trasladaba en el departamento de Canelones.

De acuerdo a información de la Jefatura de Canelones, el taxi, conducido por un hombre de 50 años, fue embestido por una camioneta, conducida por un hombre de 70 años, al intentar girar hacia la izquierda en ruta 6, a la altura del kilómetro 31.

Además de la mujer fallecida, en el taxi iba como pasajero un hombre de 85 años, que resultó con lesiones en el hombro.

