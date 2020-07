Talvi no integrará el Senado hasta agosto y reorganiza su actividad política

Desde el jueves el ex canciller trabaja en la oficina de Ciudadanos en Pocitos, donde reorganiza su trabajo político y en los próximos días tendrá reuniones con integrantes del sector. Según supo Subrayado al menos hasta agosto no retornará al senado, pero no descarta extender la licencia y retomar las sesiones el año que viene.

Al momento tampoco se confirmó si Talvi estará presente el martes en la sede del Partido Colorado, donde la lista 600 de ciudadanos realizará el acto de lanzamiento de campaña para Montevideo con Laura Raffo y Andrés Ojeda, integrante de ciudadanos y primer suplente de la lista a la Intendencia. La actividad será emitida a través de las redes de ciudadanos.