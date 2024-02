"Supersincera" y "excelente persona": tres jugadores buscan acercarse a "Furia" en su estrategia en Gran Hermano

"Tenemos que ya dejar en claro cómo nos vamos a manejar en las placas para que no haya sorpresas", dijo Martín, antes de adelantar que él confía en Juliana, alias "Furia".

Lisandro comentó que no le gusta los tratos de la participante, pero que es "supersincera" y "excelente persona".

"Yo no quiero que se interprete como que mi acercamiento hacia ella fue como parte de una estrategia", contó.

En cambio Nicolás no pudo ir a tanto y afirmó que no conecta con la participante: "Cuando estoy con ella, todavía no puedo bajar la guardia".

"Prefiero eso a Emma que viene y se me hace el amigo y en medio de la cena, porque le dije que no tenía confianza, agarra y me grita en la cara Lisandro al 9009", agregó Licha.

También sostuvo que para él hubo un antes y después del mensaje de Manzana. "Marcó para dónde quiere ir, creo que hoy en día se está escudando atrás de un grupo", dijo.

Sobre Joel, su más reciente enemigo, afirmó que se escuda detrás de "Manzana".