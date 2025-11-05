El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en la noche de este miércoles podrá verse la Superluna en todo el país.
Superluna: "Es la más grande del año y podrá verse a simple vista esta noche", indicó Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que está prevista una lluvia de meteoros durante todo el mes de noviembre y que también podrán apreciarse a simple vista.
"Es la luna más grande del año 2025, 7.5% más amplia se va a ver la luna hoy de noche (...) se va a despejar y en la noche se va a poder ver", destacó.
Está previsto que la luna salga sobre la hora 19:50. "Es un espectáculo bárbaro", comentó.
Además, el meteorólogo indicó que durante todo el mes de noviembre podrá verse una lluvia de meteoros. "Va a ser prácticamente constante. Tuvimos una ayer que no se pudo ver por la nubosidad. En los próximos días sobre el 10 y 12 vamos a tener nuevamente. Son meteoros que se van a poder observar a simple vista en la noche".
