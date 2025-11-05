Superluna: "Es la más grande del año y podrá verse a simple vista esta noche", indicó Nubel Cisneros

AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en la noche de este miércoles podrá verse la Superluna en todo el país.

"Es la luna más grande del año 2025, 7.5% más amplia se va a ver la luna hoy de noche (...) se va a despejar y en la noche se va a poder ver", destacó.

Está previsto que la luna salga sobre la hora 19:50. "Es un espectáculo bárbaro", comentó.

Además, el meteorólogo indicó que durante todo el mes de noviembre podrá verse una lluvia de meteoros. "Va a ser prácticamente constante. Tuvimos una ayer que no se pudo ver por la nubosidad. En los próximos días sobre el 10 y 12 vamos a tener nuevamente. Son meteoros que se van a poder observar a simple vista en la noche". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1986181699047465344&partner=&hide_thread=false Superluna: "Es la más grande del año 2025. 7.5% más amplia, se va a ver hoy de noche". Durante el mes se registrará lluvia de meteoros. "Será prácticamente constante". pic.twitter.com/0DFcQry9U7 — Subrayado (@Subrayado) November 5, 2025

Temas de la nota superluna

Nubel Cisneros