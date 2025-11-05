RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE MIÉRCOLES

Superluna: "Es la más grande del año y podrá verse a simple vista esta noche", indicó Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que está prevista una lluvia de meteoros durante todo el mes de noviembre y que también podrán apreciarse a simple vista.

AFP

AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en la noche de este miércoles podrá verse la Superluna en todo el país.

"Es la luna más grande del año 2025, 7.5% más amplia se va a ver la luna hoy de noche (...) se va a despejar y en la noche se va a poder ver", destacó.

Está previsto que la luna salga sobre la hora 19:50. "Es un espectáculo bárbaro", comentó.

productores lacteos cuestionan medidas del sindicato de conaprole y reclaman ser recibidos por orsi
Seguí leyendo

Productores lácteos cuestionan medidas del sindicato de Conaprole y reclaman ser recibidos por Orsi

Además, el meteorólogo indicó que durante todo el mes de noviembre podrá verse una lluvia de meteoros. "Va a ser prácticamente constante. Tuvimos una ayer que no se pudo ver por la nubosidad. En los próximos días sobre el 10 y 12 vamos a tener nuevamente. Son meteoros que se van a poder observar a simple vista en la noche".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1986181699047465344&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Imputaron a Luis Alberto Betito Suárez por posesión de sustancias estupefacientes video
DETENIDO EL MARTES

Imputaron a Luis Alberto "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente video
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz
LA PAZ

Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

Dejá tu comentario