Productores lácteos cuestionan medidas del sindicato de Conaprole y reclaman ser recibidos por el presidente Orsi

Productores lácteos aseguran que sindicato de Conaprole no cumple con acuerdo firmado el 8 de octubre, denuncian que “ya se han producido derrames” de leche y reclaman ser recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“El Presidente de la República, no ha recibido a los productores lecheros, pese a habérselo solicitado hace más de 2 meses, habiendo sí recibido a los trabajadores”, escribieron las productoras de leche y agregaron: “Reclamamos al gobierno y en especial al Sr. Presidente, su intervención escuchando a los productores y haciendo respetar íntegramente los acuerdos firmados”.

El sindicato de Conaprole informó este martes que hay conflicto por una sanción de tres días a un trabajador, por romper el tambor de la cerradura de un locker y que de no revertirse, podría extenderse la situación conflictiva.

Seguí leyendo Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa

Los productores cuestionan las medidas del sindicato, que se dan en el lapso de tiempo que se había acordado para negociaciones, hasta el 31 de diciembre de 2025.

“La realidad muestra que CONAPROLE cumplió con su parte del acuerdo instalando el centro de distribución, pero AOEC permanentemente ha distorsionado el funcionamiento de las plantas, realizando asambleas sin dejar guardias gremiales, algunas plantas o sectores que no trabajan los domingos se han negado a hacerlo en forma extraordinaria, lo que permitiría procesar en forma adecuada la leche que envían los productores y adoptando algunas medidas de lucha por sanciones disciplinarias”, sostienen los productores en el comunicado.