SECTOR LÁCTEO

Productores lácteos cuestionan medidas del sindicato de Conaprole y reclaman ser recibidos por el presidente Orsi

Los productores difundieron este miércoles un comunicado en el que aseguran que "ya se han producido derrames" de leche por las medidas.

conaprole-planta-gremio.jpg

Productores lácteos aseguran que sindicato de Conaprole no cumple con acuerdo firmado el 8 de octubre, denuncian que “ya se han producido derrames” de leche y reclaman ser recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“El Presidente de la República, no ha recibido a los productores lecheros, pese a habérselo solicitado hace más de 2 meses, habiendo sí recibido a los trabajadores”, escribieron las productoras de leche y agregaron: “Reclamamos al gobierno y en especial al Sr. Presidente, su intervención escuchando a los productores y haciendo respetar íntegramente los acuerdos firmados”.

Los productores cuestionan las medidas del sindicato, que se dan en el lapso de tiempo que se había acordado para negociaciones, hasta el 31 de diciembre de 2025.

“La realidad muestra que CONAPROLE cumplió con su parte del acuerdo instalando el centro de distribución, pero AOEC permanentemente ha distorsionado el funcionamiento de las plantas, realizando asambleas sin dejar guardias gremiales, algunas plantas o sectores que no trabajan los domingos se han negado a hacerlo en forma extraordinaria, lo que permitiría procesar en forma adecuada la leche que envían los productores y adoptando algunas medidas de lucha por sanciones disciplinarias”, sostienen los productores en el comunicado.

