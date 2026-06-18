Suiza golea 4-1 a Bosnia-Herzegovina y encamina su andar en el Mundial

Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B que se destrabó en los minutos finales y acercó a los suizos a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

Con resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques Rubén Vargas (84') remató rastrero para el 2-0. Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3'.

FUENTE: AFP

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