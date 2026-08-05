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VISITA PAPAL 6-8 DE NOVIEMBRE

Cardenal Daniel Sturla anunció una misa del papa León XIV en el estadio Centenario y otra en Florida

El papa León XIV oficiará una misa en el estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y el domingo 8 encabezará otra en Florida, por el Día de la Virgen de los Treinta y Tres.

Cardenal Daniel Sturla en la conferencia de prensa sobre la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: FocoUy

Cardenal Daniel Sturla en la conferencia de prensa sobre la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: FocoUy

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, anunció este miércoles que el papa León XIV oficiará una misa en el estadio Centenario el sábado 7 de noviembre, y otra al día siguiente en Florida, para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, patrona del Uruguay, que todos los años es el 8 de noviembre.

El anuncio lo hizo en el marco de la confirmación del viaje del papa a Uruguay, oficializada este miércoles por el Vaticano. León XIV llegará a Montevideo el viernes 6 de noviembre y seguirá viaje hacia Buenos Aires el domingo 8, tras la misa que encabezará en Florida.

En Montevideo visitará el barrio Casavalle y la parroquia del lugar, en una actividad que el cardenal Sturla destacó especialmente: “Que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza en Uruguay, y que vea todo el trabajo que se hace entre el Estado y la Iglesia, y todo lo que hace en la Iglesia por la pobreza”.

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También visitará Paysandú y la anunciada misa en Florida. Además tendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y demás autoridades del gobierno nacional, así como con legisladores e intendentes.

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