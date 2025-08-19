Subió a rapiñar en un ómnibus pero el chofer y pasajeros lo retuvieron; quedó internado

Un delincuente de 41 años con 10 antecedentes penales quiso rapiñar un ómnibus de pasajeros en Villa Española pero terminó trabado en lucha con el chofer y retenido por pasajeros.

Ocurrió a las seis de la mañana de este martes en el ómnibus de Cutcsa de línea 174 con destino a Aviación. El rapiñero subió en Larravide y Tomás Claramunt, sacó un arma de fuego y le dijo al chofer: "Dame todo o te lastimo".

El trabajador, de su misma edad, se trabó en lucha con el delincuente mientras que pasajeros le sacaron el arma de las manos. Lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

El delincuente tiene 10 antecedentes, el último de ellos de hace dos años por rapiña, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Los efectivos le incautaron una pistola de plástico y una varilla de hierro.

Además la Policía venía investigando al rapiñero por otros diez delitos de este tipo, señalaron fuentes del caso.

El conductor del ómnibus sufrió traumatismo en su mano derecha pero fue dado de alta en el lugar. Mientras que el delincuente fue internado en el hospital Pasteur por cortes en la frente que recibió producto del forcejeo. Quedará a disposición de la Fiscalía en las próximas horas.