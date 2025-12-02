Nubel Cisneros prevé tiempo estable y muy caluroso para el resto de la semana, con temperatura máxima por encima de 30º en todo el país.
Sube la temperatura, con máximas que superan los 30º en todo el país; el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre la zona sureste. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo escasamente nublado manteniendo temperaturas agradables en la noche.
El miércoles comienza fresco a templado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrán condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo despejado.
El jueves tendremos una mañana templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
Martes 2
Zona Norte: máxima 32º y miércoles 14º
Zona Sur: máxima 30º y miércoles 14º
Zona Metropolitana: máxima 27º y miércoles 17º
Miércoles 3
Zona Norte: máxima 37º y miércoles 16º
Zona Sur: máxima 36º y miércoles 16º
Zona Metropolitana: máxima 32º y miércoles 18º
Jueves 4
Zona Norte: máxima 38º y miércoles 18º
Zona Sur: máxima 36º y miércoles 18º
Zona Metropolitana: máxima 33º y miércoles 20º
