Sube la temperatura, con máximas que superan los 30º en todo el país; el informe de Nubel Cisneros

Temperatura en ascenso.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y muy caluroso para el resto de la semana, con temperatura máxima por encima de 30º en todo el país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre la zona sureste. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo escasamente nublado manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El miércoles comienza fresco a templado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrán condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo despejado.

El jueves tendremos una mañana templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado. Martes 2 Zona Norte: máxima 32º y miércoles 14º Zona Sur: máxima 30º y miércoles 14º Zona Metropolitana: máxima 27º y miércoles 17º Miércoles 3 Zona Norte: máxima 37º y miércoles 16º Zona Sur: máxima 36º y miércoles 16º Zona Metropolitana: máxima 32º y miércoles 18º Jueves 4 Zona Norte: máxima 38º y miércoles 18º Zona Sur: máxima 36º y miércoles 18º Zona Metropolitana: máxima 33º y miércoles 20º

Nubel Cisneros