Sube la temperatura con jornadas soleadas y calurosas; mirá el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé días con tiempo agradable, soleado y ascenso de temperatura de tarde. El jueves desmejora un poco en el litoral oeste y el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca, con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, observándose algo más de nubosidad hacia la noche sobre las zonas sur y este.
El jueves la jornada se inicia fresca y húmeda con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste en las primeras horas inestabilizando la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.
Tiempo estable y con ascenso de temperatura, sin lluvias; mirá el informe de Nubel Cisneros
El viernes tendremos una mañana fresca con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en la mañana mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose fresca en la noche.
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º
Jueves 16
Zona Norte: máxima 33º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 16º
Viernes 17
Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 12º
