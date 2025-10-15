Sube la temperatura con jornadas soleadas y calurosas; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días con tiempo agradable, soleado y ascenso de temperatura de tarde. El jueves desmejora un poco en el litoral oeste y el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca, con cielo escasamente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, observándose algo más de nubosidad hacia la noche sobre las zonas sur y este.

El jueves la jornada se inicia fresca y húmeda con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste en las primeras horas inestabilizando la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, inestabilizándose en la noche las zonas litoral y norte.

El viernes tendremos una mañana fresca con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en la mañana mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniéndose fresca en la noche. Miércoles 15 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º Jueves 16 Zona Norte: máxima 33º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 16º Viernes 17 Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º Zona Sur: máxima 28º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 12º

Temas de la nota temperatura

Nubel Cisneros