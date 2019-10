Stuani no podrá estar otra vez con la selección por causa judicial en España

El jugador del Girona no puede salir de España debido a la situacion legal que se está cursando por el presunto arreglo del partido Levante-Zaragoza. Hay 42 indagados en la causa, entre jugadores y directivos.

Stuani y los uruguayos Diogo y Munúa fueron protagonistas en el partido entre Levante- Zaragoza disputado el 21 de mayo de 2011 Valladolid le ganó 2 a 1 a Levante.

Se cree que Zaragoza ingresó 965.000 dólares en las cuentas de sus jugadores para que estos, a su vez, distribuyeran el dinero entre algunos jugadores del Levante, a efectos de dejarse ganar.

Zaragoza salvó la categoría debido a un supuesto arreglo entre los jugadores y clubes. El resultado envió al descenso a Deportivo La Coruña.

Stuani declaró en el juicio y se deslindó de los amaños.

"Marqué un gol e incluso fue un partido importante porque quería dejar una buena imagen y quería fichar por otro equipo o seguir en el Levante. Sí, sin duda, tenía que hacerlo lo mejor posible para ganar", concluyó.

Stuani se encontraba cedido en el Levante aquella temporada, y dejó bien claro en su declaración que "fue todo normal". "Habíamos conseguido el objetivo (de mantener la categoría) la semana anterior y era motivo de alegría", indicó.

Fue interrogado sobre el uso de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito en las semanas posteriores al partido.

"Mi padre atendía los gastos personales e incluso durante el año hacía transferencia a la cuenta de mi padre. Para esos gastos y a modo de ayuda para ellos", señaló.

Stuani contó que se fue de vacaciones a Uruguay.

Por otro lado, sobre las cuentas en España, admitió que no tiene "ningún tipo de explicación". "No las utilizaba porque no estaba aquí. Se ve que no la usé", avanzó.