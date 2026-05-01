RECIBÍ EL NEWSLETTER
fatal

Soriano: siniestro fatal entre una moto y un camión en ruta 95

El siniestro fatal ocurrió sobre las 17:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 31 de la ruta 95.

siniestro-camion-moto-ruta-93

Un siniestro fatal ocurrió en la tarde de este 1° de mayo, sobre las 17:30, en ruta 95 de Soriano, a la altura del kilómetro 31.

La colisión fue entre un camión y una moto, por causas que aún se desconocen y una persona falleció en el lugar. De momento, la Policía Caminera no brindó más información.

La ruta permaneció cortada por los trabajos de Policía.

Policía Caminera
Seguí leyendo

Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
PARQUE DEL PLATA

Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
INFORME DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del país
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo

Te puede interesar

Moisés Martínez en audiencia judicial. video
caso moisés

Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario
Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado video
REPERCUSIONES

Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado
Captura de video, Quincho de Varela en Instagram.
tras el acto del 1° de mayo

Orsi recordó a Mujica en el Quincho de Varela: "Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que no lo tenemos acá"

Dejá tu comentario