Un siniestro fatal ocurrió en la tarde de este 1° de mayo, sobre las 17:30, en ruta 95 de Soriano, a la altura del kilómetro 31.
Soriano: siniestro fatal entre una moto y un camión en ruta 95
El siniestro fatal ocurrió sobre las 17:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 31 de la ruta 95.
La colisión fue entre un camión y una moto, por causas que aún se desconocen y una persona falleció en el lugar. De momento, la Policía Caminera no brindó más información.
La ruta permaneció cortada por los trabajos de Policía.
Seguí leyendo
Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
Temas de la nota
Lo más visto
MALDONADO
Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO
Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
PARQUE DEL PLATA
Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
INFORME DE METEOROLOGÍA
Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del país
NUEVAS TARIFAS
Dejá tu comentario