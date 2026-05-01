Soriano: siniestro fatal entre una moto y un camión en ruta 95

Un siniestro fatal ocurrió en la tarde de este 1° de mayo, sobre las 17:30, en ruta 95 de Soriano, a la altura del kilómetro 31.

La colisión fue entre un camión y una moto, por causas que aún se desconocen y una persona falleció en el lugar. De momento, la Policía Caminera no brindó más información.

La ruta permaneció cortada por los trabajos de Policía.

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