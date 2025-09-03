Son 37 los fallecidos en lo que va del año por incendios de estructuras; "un número alarmante", advierte Bomberos

La Dirección Nacional de Bomberos advirtió este miércoles que en lo que va del año son 37 las personas fallecidas en incendios de estructura, esto es, viviendas, comercios, instalaciones industriales, etcétera.

“Eso es un número alarmante”, dijo la vocera de Bomberos Victoria Barboza tras informar de un incendio en una casa de familia en la que murieron siete personas este miércoles de madrugada: un niño pequeño, cuatro adolescentes y dos adultos mayores.

“Sin duda que a nosotros nos afecta porque no es solamente pérdidas materiales, son vidas que hay detrás, en este caso son siete vidas, y eso hace que la estadística aumente a 37 fallecidos en lo que vamos del año en incendios de estructura, y eso es un número alarmante”, advirtió Barboza en rueda de prensa.

Seguí leyendo Bomberos: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, están pasando acá y a nuestros vecinos"

En los últimos meses hubo varios casos de incendios en residenciales de ancianos que terminaron con personas fallecidas, y también en viviendas particulares.

“Es un llamado a accionar, un llamado al papel de responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra propia seguridad y en la seguridad de quienes viven con nosotros”, agregó Barbosa.

“Tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, y no solamente pasan en otros países, en otros departamentos. Están pasando acá y a nuestros vecinos, entonces es necesario que tomemos acción”, finalizó.