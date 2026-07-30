Escuela de fútbol inclusivo busca apoyo económico para seguir funcionando con la práctica gratuita del deporte

Abriendo Caminos, es una escuela de fútbol inclusivo, que desde 2018 trabaja con niños, en su mayoría, con síndrome de Down, y que hoy busca empresas y particulares que apoyen económicamente para seguir funcionando.

Su fundador y director técnico, Diego Varela, contó que la escuela funciona en dos sedes: una en Montevideo y otra en Maldonado. "Somos familia", aseguró. Las clases son gratuitas. El deporte se practica y el balón se utiliza para la inclusión.

La asociación civil se financia con rifas y donaciones. Anteriormente, recibían el apoyo de empresas. Para mantener la escuela en funcionamiento, se necesitan unos 35.000 pesos mensuales para gastos de profesores, viajes y la ropa de los niños.

El proyecto, que hoy reúne a más de 60 niños, comenzó cuando nació el hijo de Diego, como respuesta a la falta de opciones de deportes inclusivos que había ese momento. Para colaborar, comunicarse al 091 426 126.

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