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ABRIENDO CAMINOS

Escuela de fútbol inclusivo busca apoyo económico para seguir funcionando con la práctica gratuita del deporte

Funciona desde 2018 y trabaja con más de 60 niños, en su mayoría, con síndrome de Down. Necesita unos 35.000 pesos mensuales para sus gastos. Para colaborar, comunicarse al 091 426 126.

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Abriendo Caminos, es una escuela de fútbol inclusivo, que desde 2018 trabaja con niños, en su mayoría, con síndrome de Down, y que hoy busca empresas y particulares que apoyen económicamente para seguir funcionando.

Su fundador y director técnico, Diego Varela, contó que la escuela funciona en dos sedes: una en Montevideo y otra en Maldonado. "Somos familia", aseguró. Las clases son gratuitas. El deporte se practica y el balón se utiliza para la inclusión.

La asociación civil se financia con rifas y donaciones. Anteriormente, recibían el apoyo de empresas. Para mantener la escuela en funcionamiento, se necesitan unos 35.000 pesos mensuales para gastos de profesores, viajes y la ropa de los niños.

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El proyecto, que hoy reúne a más de 60 niños, comenzó cuando nació el hijo de Diego, como respuesta a la falta de opciones de deportes inclusivos que había ese momento. Para colaborar, comunicarse al 091 426 126.

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