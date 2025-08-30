"Solé cometió una imprudencia de tipo político", dijo el ministro Carlos Negro sobre el jefe de Policía cesado

El ministro del Interior Carlos Negro habló en rueda de prensa sobre el cese que dispuso del comisario (retirado) Sergio Solé cojo jefe de Policía de Río Negro.

La destitución fue la semana pasada luego que Solé criticara de manera pública al Partido Nacional. “Se robaron medio Artigas”, dijo Solé, entre otras cosas, en un mensaje enviado a una radio de Fray Bentos que fue leído en medio de una entrevista al diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, exsubsecretario de Interior en el último tramo del gobierno de Lacalle Pou.

“Conozco al comisario Solé desde hace muchísimos años, trabajé con él incluso. Tenía y tengo el mayor de los respetos por su carrera, por su persona, y esto se mantiene incólume”, dijo Negro en rueda de prensa, y luego explicó por qué tomó la decisión de cesarlo.

“Solé cometió una imprudencia de tipo político. Por no acatar a rajatabla uno de los lineamientos principales que tiene el presidente de la República, y la gestión del presidente y de todos los miembros del gobierno, que es el republicanismo, la tolerancia y el diálogo. Incumplir ese mandato del presidente significa en definitiva incumplir parte de los cometidos”, dijo el ministro.

El Partido Nacional había pedido dos veces el cese de Solé. Primero por asistir a una reunión política del Frente Amplio en Río Negro, y luego por el mensaje que envió a la radio de Fray Bentos con duras críticas a los blancos.