Sociólogo describió atentado a fiscal general como "punto de inflexión" y que "son delitos de poder"

El sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum, se refirió al funcionamiento de las bandas criminales tras el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero , que además se suma a los más de diez homicidios que ocurrieron en una semana en el país, y dijo que el país está ante "un punto de inflexión".

"Todo hace suponer que está vinculado con una alianza que hay entre dos grupos delictivos en Montevideo con otro grupo en el exterior, y de esa alianza, una reacción a partir de lo que sería un golpe que hizo el propio Estado con la detención de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo hace poco. Hay que esperar cómo avanza la investigación", sostuvo Tenenbaum.

Si esto se confirma, "estamos ante lo que puede ser un punto de inflexión, porque hasta el momento el país no había conocido como tal a atentados directos a grandes autoridades, de tipo magnicidio. Lo que no quiere decir que antes no hayan ocurrido amenazas. Porque la propia fiscal fue amenazada pero también hay que decir que otros fiscales han sido amenazados de otras maneras", explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de un respaldo institucional tanto simbólico como a nivel de Presupuesto, y se refirió a que en el proyecto que está en tratamiento en el Parlamento esto "está un poco mermado".

Sobre los grupos delictivos que operan en el país y que se cree están vinculados al atentado, dijo que "tienen cierta movilización del mercado de drogas, como proveedores o que brinden servicios logísticos, tienen una función importante en el mercado. El trasfondo de todo esto son delitos de poder y eso es importante tenerlo en cuenta porque nuestro sistema en general, el funcionamiento cuando vigila, castiga y persigue, no va hacia ellos, está diseñado en buena medida como para no llegar o tener más dificultades para llegar a quien realmente mueve el mercado".