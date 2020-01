Socialistas divididos decidieron apoyar la candidatura de Cosse en Montevideo

Los socialistas, que quedaron divididos tras esta decisión, encomendaron a una delegación del Partido “la conformación de una amplia plataforma de respaldo a la candidatura” de Cosse.

FUNDAMENTOS

En una resolución publicada minutos después de las 12 de la noche, el PS asegura que “el próximo gobierno departamental de Montevideo enfrentará un escenario complejo, para lo cual deberá tener una fuerte impronta de trabajo en equipo y una aceitada comunicación con la fuerza política y los movimientos sociales”.

En ese sentido destaca “el fuerte planteo realizado por la compañera Carolina Cosse”, siendo este el primer fundamento esgrimido para impulsar su candidatura.

La resolución también recuerda que Cosse fue directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo, luego presidenta de Antel y después ministra de Industria.

Los socialistas que aprobaron esta resolución destacan además “el impulso al desarrollo y la innovación” que realizó Cosse en los cargos que ocupó, y “su eficacia y su actitud de apertura al diálogo con los distintos actores sociales y políticos”.

La resolución del PS también señala “el compromiso histórico por la equidad y paridad de género” y se pronuncia por un programa único para Montevideo “que rescate y profundice los muchos avances alcanzados en el último quinquenio y plantee soluciones a los problemas pendientes y nuevos”.

En la resolución no se menciona al ex intendente Daniel Martínez (dirigente socialista) y ex candidato presidencial del Frente Amplio.

DIVIDIDOS

Según informa El País, los socialistas quedaron divididos tras este apoyo a Cosse. El sector ortodoxo liderado por el secretario general del PS, el diputado Gonzalo Civila, impulsó y logró el apoyo a la ex ministra, mientras que el ala renovadora quedó en minoría con su propuesta de respaldar la candidatura de Álvaro Villar, director del Hospital Maciel.

Incluso, señala el diario, los renovadores pidieron un cuarto intermedio para hacer contactos político y ante la negativa de los ortodoxos decidieron abandonar la reunión del Comité Departamental.

CONFIRMADOS

Con esta definición del PS hay dos candidaturas ya confirmadas: Cosse y Villar. Este último fue presentado como candidato por Fuerza Renovadora, el sector liderado por el ex presidente del Banco Central Mario Bergara y la ministra de Turismo Liliám Kechichián.

Resta definir al tercer candidato (por ley pueden ser hasta tres por partido en cada departamento) y para ese lugar está el subsecretario de Economía Pablo Ferreri (apoyado por los sectores astoristas) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García.

Hubo contactos entre ambos y los sectores que los apoyan buscan conformar una base más amplia de acuerdo para impulsar a uno de los dos.

Se espera también la definición del Partido Comunista y del MPP que aún no anunciaron qué candidatura apoyarán. Fuentes políticas indican que los comunistas apoyarán a Cosse (ya la llevaron en la lista al Senado en las elecciones de octubre pasado), mientras que los liderados por el ex presidente José Mujica apoyarían a Villar.