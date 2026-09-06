SMU condena ataque a ambulancia de SAME 105 y exige garantías de seguridad para los traslados

El Sindicato Médico del Uruguay condena a través de un comunicado el ataque a una ambulancia de SAME 105 y reclama garantías de seguridad para los traslados.

El hecho ocurrió este sábado de tarde cuando el vehículo de emergencia salía del Cerro por ruta 1 y al llegar a la altura de la calle Baltasar Montero una bala impactó contra uno de los vidrios de la puerta corrediza.

En el comunicado, el SMU "exige a las autoridades competentes su accionar inmediato que den garantías de seguridad en los traslados, la habilitación de espacios para la elaboración de protocolos de actuación claros, así como la capacitación para los equipos de salud. Al mismo tiempo, hace un llamado a la ciudadanía a no normalizar estos hechos. Porque la seguridad de quienes nos cuidan es una responsabilidad de todos y todas".

Además, destacaron que la violencia contra los equipos de salud es cada vez más recurrente.

"La intimidación que se ve en una diversidad de formas: desde robos a mano armada hasta pedradas en los vehículos, pasando por agresiones físicas o verbales. La violencia, sin embargo, no es parte del trabajo de los equipos de salud. El problema parece evidente: un médico o médica que trabaja bajo amenaza, con miedo o con la secuela física y emocional de una agresión, no puede ejercer con la tranquilidad y seguridad que su paciente necesita. La violencia contra el personal de salud es al mismo tiempo un problema laboral y de salud pública", indica el comunicado.

Y agrega: "Nuestro sindicato sigue muy de cerca este fenómeno que va en aumento. Fundamos e integramos desde su creación la COMSEPAE (Comisión Multiinstitucional para la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria), un ámbito interinstitucional para prevenir la violencia y mejorar los protocolos de respuesta".

El caso

Una ambulancia del SAME 105 que trasladaba a una persona herida desde el Hospital del Cerro hasta el Maciel fue alcanzada por un disparo de arma de fuego.

El hecho ocurrió este sábado de tarde cuando el vehículo de emergencia salía del Cerro por ruta 1 y al llegar a la altura de la calle Baltasar Montero una bala impactó contra uno de los vidrios de la puerta corrediza.

Además del paciente, en la ambulancia iban una enfermera, una médica y el chofer, que resultaron ilesos.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, expresó la preocupación del sindicato por el ataque. Los trabajadores aseguraron haber escuchado el ruido de una moto y de inmediato sintieron el disparo que impactó contra la ambulancia.

Tras el hecho, el sindicato de trabajadores del SAME 105 resolvió un paro que se extendió hasta las 8 de la mañana de este domingo en Montevideo y área metropolitana. Solo atendieron los llamados de claves 1 y 2, que es cuando está en peligro la vida del paciente.