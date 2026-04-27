RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO VOCERO DE BOMBEROS

Logran sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo

Prefectura y Bomberos lograron sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo. Ahora intentan sacar el auto.

Puerto del Buceo, un auto cayó al agua. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Puerto del Buceo, un auto cayó al agua. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un auto cayó al agua en el puerto del Buceo con una persona adentro, según informó el vocero de Bomberos en el lugar, Sebastián Camejo.

Poco antes de la hora 15 lograron sacar el cuerpo y lo llevaron a la sede de Prefectura.

El jerarca dijo a Subrayado que el auto ingresó "a muy alta velocidad" y que "rompió la barrera" de ingreso al muelle.

Foto cedida a Subrayado.
Seguí leyendo

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot

"Se presume una víctima, pero hasta que el vehículo no sea sacado del agua no podemos saber si hay alguna víctima más", dijo Camejo.

En el lugar trabaja personal de Prefectura y de Bomberos para intentar sacar el vehículo. Habían logrado engancharlo pero se soltó por la fuerte corriente del agua.

Buzos de la Armada intentan llegar al vehículo, mientras bomberos y personal médico espera en el lugar.

El informe que hizo en el lugar el vocero de Bomberos, antes de rescatar el cuerpo:

Embed

El primer informe de María Eugenia Scognamiglio desde el lugar:

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
FAMILIA PIDE JUSTICIA

Habló la hermana de Santiago, el delivery asesinado en el Prado: "Él daba todo por la gente que lo quería"
Vientos fuertes y persistentes

Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
VIENTO Y FRÍO

Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa
BRASIL

Un trabajador muere en accidente durante montaje para el show de Shakira en Rio de Janeiro
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO VOCERO DE BOMBEROS

Logran sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo

Te puede interesar

Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2025
Sociedad

Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2025
Puerto del Buceo, un auto cayó al agua. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO VOCERO DE BOMBEROS

Logran sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo
Fo
VANDALISMO AL PATRIMONIO

Robaron la cabeza de bronce del monumento a Pierre de Coubertin en la zona de Parque Batlle

Dejá tu comentario