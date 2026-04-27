Un auto cayó al agua en el puerto del Buceo con una persona adentro, según informó el vocero de Bomberos en el lugar, Sebastián Camejo.
Logran sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo
Prefectura y Bomberos lograron sacar el cuerpo de una persona del auto que cayó al agua en el puerto del Buceo. Ahora intentan sacar el auto.
Poco antes de la hora 15 lograron sacar el cuerpo y lo llevaron a la sede de Prefectura.
El jerarca dijo a Subrayado que el auto ingresó "a muy alta velocidad" y que "rompió la barrera" de ingreso al muelle.
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"Se presume una víctima, pero hasta que el vehículo no sea sacado del agua no podemos saber si hay alguna víctima más", dijo Camejo.
En el lugar trabaja personal de Prefectura y de Bomberos para intentar sacar el vehículo. Habían logrado engancharlo pero se soltó por la fuerte corriente del agua.
Buzos de la Armada intentan llegar al vehículo, mientras bomberos y personal médico espera en el lugar.
El informe que hizo en el lugar el vocero de Bomberos, antes de rescatar el cuerpo:
El primer informe de María Eugenia Scognamiglio desde el lugar:
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