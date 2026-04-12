Sinner batió a Alcaraz en la final de Montecarlo y recuperó el N°1 del mundo

AFP

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el Masters 1000 de Montecarlo al derrotar en la final al vigente campeón Carlos Alcaraz, destronando al español del número 1 del mundo.

El italiano, de 24 años, se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en 2h15 ante Alcaraz, en su primer enfrentamiento desde el inicio de la temporada y por séptima ocasión en sus duelos directos (por 10 triunfos del español).

Sinner suma su tercer Masters 1000 consecutivo en 2026 tras ganar en Indian Wells y Miami, por lo que ha acaparado todos los títulos de esta categoría (justo por detrás de los Grand Slams) que se han disputado esta temporada.

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