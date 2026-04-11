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FECHA 11 DEL APERTURA

Goleada de Deportivo Maldonado 4-2 a Nacional en el Campus; el tricolor se alejó del Apertura

Los goles del local fueron convertidos por Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble, mientras que El Diente anotó dos para Nacional.

Deportivo Maldonado. Foto: FOCO UY

Deportivo Maldonado. Foto: FOCO UY

Deportivo Maldonado VS. Nacional. Foto: Foco UY

Deportivo Maldonado VS. Nacional. Foto: Foco UY

El marcador se abrió a los 16 minutos del partido, por parte del número 17 de Deportivo Maldonado, Santiago Ramírez. A los 28 minutos del primer tiempo, Nicolás López marcó el empate para Nacional.

Llegando al final del primer tiempo, López anotó un gol de penal y al minuto fue Cristian Tabó el que volvió a dejar sin ventaja al tricolor.

AFP
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A los 35' de la segunda parte el marcador volvió a darle ventaja a Deportivo Maldonado, con gol de Guillermo López.

Poco después, el capitán tricolor Nicolás López recibió la tarjeta roja y fue expulsado.

Ya en el final del partido, hubo penal y Deportivo Maldonado lo supo aprovechar con gol de Maximiliano Noble.

El partido se jugó en el estadio Domingo Burgueño, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

El equipo de Jorge Bava llegó a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tenía una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.

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