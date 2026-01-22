"Siniestros ferroviarios en el interior duplican a los de la capital", dijo presidente de Unión Ferroviaria; evalúan campaña de concientización

La Unión Ferroviaria brindó declaraciones ante el último accidente fatal con el tren central y evalúa la campaña de precaución y respeto ante las señales de cruces.

El presidente de la Unión Ferroviaria, Washington Sánchez, dijo que al año los siniestros en el interior del país han duplicado a los ocurridos en la capital.

"La mayor cantidad de los accidentes ocurren en zonas aisladas de Florida o de Durazno, ahí es un punto para ver en qué fallando la campaña (...) y ver cómo se puede aterrizar con mayor territorialidad en el interior del país para que la gente termine respetando las señales ferroviarias", destacó.

En lo que respecta al último siniestro, desde la unión respaldaron al conductor del tren porque se cumplieron con todos los protocolos.

"Lamentar una muerte más. Lógicamente que después de comprobadas las pericias de lo que realmente pasó no podemos ahondar en un análisis muy exhaustivo de qué tiene que ver en este caso la señalización o no existente en el lugar", comentó.

Sánchez exhortó a la población a respetar las señales de tránsito ferroviarias.

"El Ferrocarril Central es la línea que tiene la mayor seguridad en este momento. Hay cámaras en el lugar, las barreras funcionaban bien, los oscilantes también o sea que estaba todo para que ese paso a nivel estuviera muy bien protegido. Lamentablemente este hecho no lo podemos enmarcar en una imprudencia", agregó.

Georgy Martínez, uno de los conductores, explicó a Subrayado que la gente está desacostumbrada en algunos puntos a la circulación de trenes, pero que en otros casos es simplemente imprudencia.

"Frenamos nosotros cuando en realidad la gente debería parar en la vía, mirar, escuchar y después pasar", indicó.

Siniestro ferroviario Florida

Un hombre murió atropellado por un tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja, las luces de alerta encendidas y las señales sonoras activas, de acuerdo al informe primario que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado , Emilio Rodríguez.

El tren se desplazaba de sur a norte con 26 vagones vacíos.

Ocurrió en la medianoche del 20 de enero, en el cruce de la calle Florencio Sánchez y la vía, a pocos metros de la vieja estación de AFE, detalló el corresponsal.

El informe policial primario al que accedió Subrayado, indica que "de las actuaciones y recolección de registros fílmicos, se pudo establecer que con los sistemas de señalización en correcto funcionamiento, en los cruces de la vía del tren, un motonetista cruzó pese a que las barreras estaban bajas y señalización lumínico-sonora activa, siendo embestido, tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien resultó fallecido en el lugar".

Policías, Bomberos y médicos trabajaron en el lugar hasta la madrugada de este miércoles.