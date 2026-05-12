Balearon a un hombre en Casavalle: en la escena, la Policía encontró un cargador con municiones

La Policía fue alertada por una persona herida en el barrio Casavalle, donde están las viviendas del Padre Cacho.

Al llegar al lugar los efectivos, no encontraron a la víctima, que fue trasladado por particulares a la policlínica de la zona.

El hombre fue ingresado con un disparo de arma de fuego en una pierna, y según fuentes policiales, está fuera de peligro.

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En la escena, la Policía encontró un cargador con municiones, pero no casquillos.

Presumen que el autor de este ataque utilizó un revólver.