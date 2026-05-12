La Policía fue alertada por una persona herida en el barrio Casavalle, donde están las viviendas del Padre Cacho.
Balearon a un hombre en Casavalle: en la escena, la Policía encontró un cargador con municiones
Presumen que el autor utilizó un revólver y es buscado. La víctima fue trasladada a una policlínica de la zona de Casavalle.
Al llegar al lugar los efectivos, no encontraron a la víctima, que fue trasladado por particulares a la policlínica de la zona.
El hombre fue ingresado con un disparo de arma de fuego en una pierna, y según fuentes policiales, está fuera de peligro.
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En la escena, la Policía encontró un cargador con municiones, pero no casquillos.
Presumen que el autor de este ataque utilizó un revólver.
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