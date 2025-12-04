Siniestro ómnibus Cutcsa: fiscal pidió ampliación de pericias; abogados dijeron que "es un hito, un festejo"

El grupo de abogados de dos de las víctimas del siniestro del ómnibus de Cutcsa ocurrido en el mes de octubre de 2024 se reunieron con la fiscal Silvia Porteiro y se mostraron con expectativas por la iniciativa sobre la ampliación de las pericias.

Los profesionales sostienen y repiten que sus defendidas no han llegado a un acuerdo reparatorio porque no les interesa lo económico sino que se haga justicia.

Daihana de Martini, abogada de víctimas, dijo que la reunión mantenida con la fiscal quien solicitó pericias fue importante.

Seguí leyendo Fiscal de caso del ómnibus siniestrado en playa Pocitos en 2024 solicitó ampliación de pericia al chofer

"Para nosotros es un hito y es un festejo, las personas a las que yo represento, las dos víctimas que tuvieron lesiones graves, están muy ilusionadas, esperanzadas, estamos esperando hace mucho una nueva pericia ya que la otra es de mayo y no estamos nada conformes. Por suerte, la fiscal está alineada con nosotros como defensores".

Y agregó: "Se solicitó y en breve esperemos tener el dictamen".

Los abogados afirman que el conductor es imputable porque entienden que hay cosas que no cierran tras el análisis que realizaron en profundidad. "Es muy consciente de lo que está haciendo", apuntó.

Por su parte, Alberto sánchez, abogado de víctimas, señaló que más allá de la reparación económica quieren saber la verdad. Además, dijo que es necesario conocer si la empresa realiza los controles correspondientes a los choferes y en qué condiciones trabajan.

"Encontramos en esta fiscal una receptividad que hasta la fecha no la habíamos encontrado que nos hizo fuerte hincapié que ella en lo económico no se mete", destacó.