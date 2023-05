Siniestro de Copsa: abogado de víctimas acusa "mentira" en informe vial y solicita "mayor calidad técnica"

El abogado de los lesionados en el siniestro ocurrido el pasado 12 de enero en Ruta Interbalnearia , Rafael Silva, dijo a Subrayado este martes que "carece de lógica" y es "poco serio" que un funcionario auxiliar de la Fiscalía que confecciona informes no responda correctamente. Aseguró que el comisario no pudo defender su postura.

Silva afirmó que los informes presentados "no merecen nuestra aceptación y calidad técnica. Queremos una investigación con todas las garantías del caso y con la mayor calidad técnica en cuanto a los informes".

Silva indicó que desde el primer día muestran disconformidad con los dos informes principales llevados adelante por el gabinete de Accidentología Vial. El informe menciona que en ese lugar la velocidad máxima permitida es de 60 k/h. Para Silva, el informe "es incorrecto y no se condice con la realidad". El abogado aseguró que para ómnibus y camiones es de 90 K/h, para autos es de 110 K/h.

El abogado y su equipo solicitaron que se citara a la persona que confeccionó el informe. Fiscalía accedió a ese pedido y se llevó adelante una diligencia donde se realizó un interrogatorio sobre el mismo. Según el abogado, el comisario encargado "no respondió satisfactoriamente". Este informe fue tomado por los fiscales como cimiento de la investigación. "Las respuestas que nos daba eran evasivas y no podía dar un fundamento legal de en qué elementos técnicos se basaba para las conclusiones a las que llegaba en su informe", dijo. La discusión se basó en la existencia de puente y chevrones en la zona del siniestro y si limitan la velocidad.

Silva explicó que durante la diligencia, el comisario respondió que no era asesor legal y no debía fundamentar sus informes. Para el abogado, al ser un informe de carácter técnico "resulta altamente cuestionable que no haya una base normativa de por qué llegó a esa conclusión". Y agregó: "Nuestro equipo de peritos encontró un informe del referido comisario de otras pericias en las que sí informa y dedica capítulos a fundamentos, leyes y decretos".

Consultado por Subrayado sobre si consideran que en este caso existe una mentira flagrante, Silva dijo que entienden que "hay una mentira como consecuencia de lo que informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en relación a una consulta que hizo nuestro estudio a título de petición". Para el abogado, la respuesta del MTOP "controvierte enfáticamente lo sustentado por el informe que se agregó en la investigación".