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Sindicatos industriales impulsan campaña para reducción de las jornadas laborales en el sector

Este miércoles es el lanzamiento de la campaña. El presidente del PIT-CNT defendió la iniciativa y se refirió al respecto.

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El miércoles lanzan la campaña para reducir las jornadas laborales en el sector industrial.

"Se trata ganar vida, de mejorar las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de la población trabajadora, y por lo que hemos estudiado, con impactos positivos en el clima laboral en las empresas, en la salud de los trabajadores, en generar mejores condiciones para la participación en el trabajo no retribuido de los cuidados familiares entre la mujer y el hombre, para generar mejores condiciones de empleo de la mujer trabajadora toda vez que no se requiera una exigencia tan alta de horario de trabajo", detalló el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Para el sindicato, cambios en este sentido también mejoraran para reducir la accidentabilidad de los trabajadores.

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"Tampoco tiene un impacto negativo en la propia productividad del trabajo", indicó Abdala.

El objetivo es que pase de 48 a 40 horas semanales, por mismo salario.

La intención es que luego este proceso "se sustancie en un proyecto de ley".

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