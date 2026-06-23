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PARO Y MOVILIZACIÓN

Sindicatos de empresas públicas definieron un paro general para el 8 de julio por aumento de presupuesto

Estos sindicatos de empresas públicas cuestionan los lineamientos de la próxima Rendición de Cuentas, que no prevé aumento del presupuesto general y sí reasignación de recursos.

Empresas-Públicas

Los sindicatos de funcionarios de empresas públicas (la mesa coordinadora de entes) resolvió convocar a un paro general el 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto. La medida ya fue aprobada y cada sindicato resolverá la forma en la que se adhiere.

De igual manera contemplarán las guardias gremiales y las situaciones de urgencia que puedan presentarse, aseguró Álvaro Goichea, integrante de la mesa sindical coordinadora de entes.

El dirigente cuestionó los anuncios respecto de una Rendición de Cuentas sin aumento del gasto global, y señaló que en varias empresas y entes del Estado “falta personal” y los llamados para nuevas contrataciones “no reflejan la necesidad real para garantizar el servicio”.

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El presupuesto que solicita cada empresa pública tiene tiempo de ser presentado al Parlamento hasta fines de julio. En cambio, la Rendición de Cuentas que enviará el Poder Ejecutivo tiene como plazo máximo el 30 de junio.

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ya establecieron los lineamientos. No consideran viable un aumento neto del presupuesto general, y sí reasignaciones dentro de cada ministerio, o entre ellos, para dotar de más recursos a las políticas de primera infancia, las personas en situación de calle y la seguridad.

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