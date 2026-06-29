Dos delincuentes asaltaron a dos trabajadores en un camión de repartos en la tarde de este lunes en el barrio Nuevo París, en Montevideo.
Delincuentes asaltaron un camión de reparto en Nuevo París y fugaron con $120.000
Los delincuentes amenazaron con un arma de fuego al conductor y al acompañante. El primero, se descompensó y tuvo que ser asistido por médicos.
De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, los rapiñeros circulaban en una moto blanca de alta cilindrada. Con un arma de fuego, amenazaron al conductor y al acompañante para que bajaran del vehículo.
Una vez dentro, los delincuentes robaron una caja fuerte con $120 mil y fugaron.
Seguí leyendo
"¡Dame la moto!": tres delincuentes rapiñaron a un hombre en Colón y un policía intercedió
El chofer se descompensó y fue asistido por médicos que llegaron al lugar en una ambulancia.
Fue solicitada la presencia de Policía Científica al lugar para periciar la escena. Asimismo, investigadores analizan imágenes de cámaras de la zona.
Los autores permanecen prófugos.
Temas de la nota
Lo más visto
Desde norteamérica
Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
EN FLORIDA
Ejército preparó cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
temblor en caracas
Fuerte réplica en Venezuela este lunes tras el doble terremoto del miércoles; hay cerca de 1.500 muertos
En rosario, colonia
Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía
MSP
Dejá tu comentario