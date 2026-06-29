Delincuentes asaltaron un camión de reparto en Nuevo París y fugaron con $120.000

Dos delincuentes asaltaron a dos trabajadores en un camión de repartos en la tarde de este lunes en el barrio Nuevo París, en Montevideo.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, los rapiñeros circulaban en una moto blanca de alta cilindrada. Con un arma de fuego, amenazaron al conductor y al acompañante para que bajaran del vehículo.

Una vez dentro, los delincuentes robaron una caja fuerte con $120 mil y fugaron.

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El chofer se descompensó y fue asistido por médicos que llegaron al lugar en una ambulancia.

Fue solicitada la presencia de Policía Científica al lugar para periciar la escena. Asimismo, investigadores analizan imágenes de cámaras de la zona.

Los autores permanecen prófugos.