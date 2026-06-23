RECIBÍ EL NEWSLETTER
FANAPES

Sindicato de profesores de Secundaria y UTU Montevideo convocan a un paro nacional de 24 horas este jueves

El sindicato de profesores de Secundaria reclama más presupuesto para la educación en la Rendición de Cuentas.

Emiliano-Mandacen-Fenapes-junio-paro-general

El sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) y UTU Montevideo convocan a un paro general de 24 horas en todo el país para este jueves 25 de junio.

Reclama más presupuesto para la educación en la Rendición de Cuentas que el gobierno termina de redactar por estos días para enviar al Parlamento a fin de mes.

Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo que se necesita más presupuesto para contratar personal en los liceos públicos y para obras de infraestructura en los liceos.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.
Seguí leyendo

Sindicato de profesores convoca a paro de 24 horas este jueves en los liceos de Montevideo

El gobierno anunció que la Rendición de Cuentas no tendrá un aumento del presupuesto global del Estado, pero sí reasignaciones de recursos dentro del gasto ya previsto para priorizar tres áreas: infancia, seguridad y personas que viven en la calle.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola de frío polar con aguanieve desde este martes
PLAN UR

Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener beneficios de flexibilización de créditos hipotecarios
PROPIOS Y VARELA

Conductora de 80 años dio un volantazo y volcó tras ser impactada por un auto; está internada con politraumatismos
gobierno

Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"
EXSUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Abdala aseguró que para que militares participen en el combate al delito en los barrios se requiere una ley

Te puede interesar

Imputaron por femicidio y violencia doméstica al hombre que mató a su pareja y ocultó su cuerpo
TRES OMBÚES

Imputaron por femicidio y violencia doméstica al hombre que mató a su pareja y ocultó su cuerpo
Conexión Ganadera: unos 4.000 damnificados acordaron la distribución de USD 35 millones por venta de reses video
JUSTICIA DEBERÁ HOMOLOGAR

Conexión Ganadera: unos 4.000 damnificados acordaron la distribución de USD 35 millones por venta de reses
Sindicato de profesores de Secundaria y UTU Montevideo convocan a un paro nacional de 24 horas este jueves
FANAPES

Sindicato de profesores de Secundaria y UTU Montevideo convocan a un paro nacional de 24 horas este jueves

Dejá tu comentario