Sindicato de profesores de Secundaria y UTU Montevideo convocan a un paro nacional de 24 horas este jueves

El sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) y UTU Montevideo convocan a un paro general de 24 horas en todo el país para este jueves 25 de junio.

Reclama más presupuesto para la educación en la Rendición de Cuentas que el gobierno termina de redactar por estos días para enviar al Parlamento a fin de mes.

Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo que se necesita más presupuesto para contratar personal en los liceos públicos y para obras de infraestructura en los liceos.

El gobierno anunció que la Rendición de Cuentas no tendrá un aumento del presupuesto global del Estado, pero sí reasignaciones de recursos dentro del gasto ya previsto para priorizar tres áreas: infancia, seguridad y personas que viven en la calle. Embed El sindicato de profesores de Secundaria convoca a un paro nacional por más presupuesto para la educación en la Rendición de Cuentas. Será de 24 horas este jueves 25 de junio. Informa @NicolasVigliola | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/1I6tcxnkWD — Subrayado (@Subrayado) June 23, 2026