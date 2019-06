Sindicato de profesores de Secundaria plantea derogar la obligatoriedad de la Jura de la Bandera

“La vigencia de la obligatoriedad de la Jura de la Bandera condiciona al estudiante de proseguir sus estudios” y “tiene su origen en el gobierno de Alfredo Baldomir que es la última etapa del Terrismo donde no estaba plenamente el Estado de Derecho vigente”, dijo a Subrayado Javier Iglesias, dirigente de ADES.

Iglesias rechaza la Jura de la Bandera porque “obliga a menores de edad a asumir un juramento”, y además por “el origen que tiene la norma, en una etapa donde no estaban plenamente las libertades civiles garantizadas para la población”.

“Creemos (que) como sociedad deberíamos rediscutir no solamente esta norma en particular, sino una cantidad de normas que rigen sobre trabajadores y estudiantes de ANEP que datan de tiempos no democráticos”, afirmó el representante gremial.

“Además, se inspira en el formato de los movimientos fascistas de Europa de la década del 30’”, sentenció.

Actualmente, la constancia de Jura de la Bandera es obligatoria para realizar ciertos trámites o para trabajar como funcionario público. En el caso de los liceales, no pueden pasar a cuarto año si no tienen el certificado.

Desde el Codicen, el consejero en representación de los docentes, Robert Silva, dijo a Subrayado que varios docentes están preocupados por esta iniciativa, ya que no la comparten.

El representante docente en la ANEP opina que se trata de una práctica de respeto a los símbolos y fechas patrias, por lo que no considera serio el planteo de ADES.

Para eliminar la obligatoriedad de la Jura de la Bandera, el Poder Ejecutivo debería presentar el tema ante el Parlamento y debería ser sujeto a votación del Legislativo.