Sindicato de maestros se moviliza con túnicas frente a la Anep en rechazo a las agresiones en las escuelas

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) resolvió hacer esta movilización este viernes al mediodía frente a la sede central de la Anep, en Colonia y avenida del Libertador tras la agresión a madres, niños y docentes el miércoles pasado en la escuela 123 de Flor de Maroñas.

Las maestras y maestros cortaron por momentos el tránsito en esa intersección del Centro de Montevideo y reclamaron mayores medidas de seguridad en las escuelas para evitar estas agresiones de padres o madres a docentes, que el miércoles se extendió a niños que en ese momento salían del turno matutino.

El sindicato hizo un paro de 24 horas el jueves por este tema y lo extendió a este viernes, día en el que Primaria había resuelto suspender las clases en la escuela 123 donde ocurrió la agresión el miércoles.

Allí también funciona la escuela 55, que también vio suspendidas las clases este viernes por decisión de la Anep, más allá del paro convocado por el sindicato Ademu.

