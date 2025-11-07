RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADEMU

Sindicato de maestros se moviliza con túnicas frente a la Anep en rechazo a las agresiones en las escuelas

El sindicato de maestros resolvió hacer esta movilización frente a la sede central de la Anep tras la agresión a madres, niños y docentes el miércoles en la escuela 123 de Flor de Maroñas.

sindicato-maestros-movilización-nov-7

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) resolvió hacer esta movilización este viernes al mediodía frente a la sede central de la Anep, en Colonia y avenida del Libertador tras la agresión a madres, niños y docentes el miércoles pasado en la escuela 123 de Flor de Maroñas.

Las maestras y maestros cortaron por momentos el tránsito en esa intersección del Centro de Montevideo y reclamaron mayores medidas de seguridad en las escuelas para evitar estas agresiones de padres o madres a docentes, que el miércoles se extendió a niños que en ese momento salían del turno matutino.

El sindicato hizo un paro de 24 horas el jueves por este tema y lo extendió a este viernes, día en el que Primaria había resuelto suspender las clases en la escuela 123 donde ocurrió la agresión el miércoles.

asamblea del sindicato de tcp acepto por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
Seguí leyendo

Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto

Allí también funciona la escuela 55, que también vio suspendidas las clases este viernes por decisión de la Anep, más allá del paro convocado por el sindicato Ademu.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban
¿Qué dice la norma?

Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución
INCLUYE MOVILIZACIONES

Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
Sociedad

Álvaro Danza renunció a su cargo como médico en la mutualista Cams de Soriano

Te puede interesar

Oposición habla de quiebre institucional, pide reunión urgente a Orsi por la Jutep y anuncia dos interpelaciones por caso Danza video
PARTIDO NACIONAL, COLORADO e INDEPENDIENTE

Oposición habla de "quiebre institucional", pide reunión urgente a Orsi por la Jutep y anuncia dos interpelaciones por caso Danza
Sindicato de maestros se moviliza con túnicas frente a la Anep en rechazo a las agresiones en las escuelas video
ADEMU

Sindicato de maestros se moviliza con túnicas frente a la Anep en rechazo a las agresiones en las escuelas
Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en plena avenida
EL JUEVES DE NOCHE

Doble homicidio en Paysandú: atacaron a tiros a dos hombres adentro de un auto en plena avenida

Dejá tu comentario