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HAY REUNIÓN TRIPARTITA

Sindicato de la Terminal Cuenca del Plata realiza un paro desde este lunes de mañana

El sindicato indicó en un comunicado que desde las 9:00 hará asamblea y luego será la reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo.

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El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) realiza un paro de actividades este lunes 13 de julio desde la hora 07:00.

En un comunicado el gremio indica que luego de la asamblea que se realizará a la hora 09:00, los representantes sindicales concurrirán a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, una vez finalizada dicha instancia, retomarán la asamblea para considerar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes.

"El sindicato concurrirá a una nueva instancia de negociación en el Ministerio manteniendo medidas de paro, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso. En consecuencia, no habrá atención a camiones a partir de las 07:00 horas, sin que exista por el momento una hora prevista para el reinicio de la operativa", señala el comunicado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
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Y agrega: "La normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte el sindicato durante la jornada y de la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios. TCP lamenta que, una vez más, el sindicato se aparte de los compromisos asumidos, tal como ha ocurrido en distintas instancias a lo largo de este proceso. Esta conducta dificulta el desarrollo de una negociación ordenada y evidencia la falta de voluntad necesaria para alcanzar una pronta solución al conflicto".

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