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LO QUE VIENE PARA LA CELESTE

La AUF se inclina por Diego Forlán para dirigir la Sub 20 y los amistosos de la mayor

Diego Forlán se perfila como nuevo DT de la Sub 20 y se encargará de los amistosos en fecha FIFA de la Selección Uruguaya mayor. En las próximas horas se cierra el acuerdo y se hace oficial.

Diego Forlán. Foto: AFP

Diego Forlán. Foto: AFP

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) definirá en las próximas horas la contratación de Diego Forlán como nuevo entrenador de la Selección Sub 20, al tiempo que se encargará también de los amistosos de la Selección mayor en las fechas FIFA de este año, en setiembre, informó radio Carve Deportiva.

El cuerpo técnico de Forlán estará integrado con Santiago Espasandín, Diego Jaume y “el Ruso” Diego Pérez, que trabaja desde hace años en juveniles de la AUF.

La confirmación se hará en las próximas horas o días, cuando se cierre el acuerdo económico con todos los involucrados.

AFP
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El entrenador definitivo de la Selección Uruguaya (la mayor) se resolverá el año próximo, tras las elecciones en la AUF previstas para marzo.

La Celeste tiene por delante la preparación para la Copa América de 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Uruguay ya está clasificado por ser sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial del Centenario (1930-2030). De todas formas disputará el clasificatorio para la Copa del Mundo que se disputará en tres sedes principales: España, Portugal y Marruecos.

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